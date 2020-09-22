С-400 и «Панцирь-С» отразили авиаудар на учении «Кавказ-2020»

Зенитные комплексы С-400, "Бук-М2" и "Панцирь-С", а также истребители Су-30СМ успешно отразили ракетно-авиационный удар в рамках учений "Кавказ-2020".

Как сообщает пресс-служба Минобороны, около 20 самолетов имитирующих самолеты-нарушители воздушного пространства, должны были преодолеть системы ПВО и условно уничтожить радиолокационные станции, позиции зенитных ракетных войск и аэродромы авиации.

В военном ведомстве уточнили, что самолеты условного противника приближались к целям на высотах от 50 метров с огибанием рельефа местности до 20 километров на скорости от 200 до 2 000 километров в час. Летчики действовали как одиночно, так и в составе пар и звеньев. При этом полет выполнялся с выключенными системами опознавания.

После обнаружения самолетов условного противника подразделениями радиотехнических войск экипажи истребителей Су-30СМ были подняты на перехват. По самолетам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных управляемых ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения. Все воздушные цели были уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и "Бук-М2", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и экипажами истребителей.

Кроме того, расчеты зенитных комплексов уничтожили 15 воздушных целей, обозначенных высокоскоростными ракетами-мишенями.