В рамках учения "Славянское братство-2020" два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 совершили специальный полет вдоль границ Белоруссии.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, в рамках начавшейся активной фазы совместного белорусско-российского учения "Славянское братство-2020" два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Белоруссии.
В ходе выполнения полёта лётчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по прикрытию действий совместной тактической группы на земле.
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