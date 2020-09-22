Российские бомбардировщики совершили полёт вдоль границ Белоруссии

В рамках учения "Славянское братство-2020" два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 совершили специальный полет вдоль границ Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, в рамках начавшейся активной фазы совместного белорусско-российского учения "Славянское братство-2020" два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Белоруссии.

В ходе выполнения полёта лётчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по прикрытию действий совместной тактической группы на земле.