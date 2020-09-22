Ракетные комплексы уничтожили корабли условного противника

Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" Черноморского флота уничтожили корабли условного противника в ходе учения "Кавказ-2020".

Как сообщает Министерство обороны РФ, расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по морским целям условного противника в рамках манёвров"Кавказ-2020".

По замыслу манёвров, отряд десантных кораблей условного противника приблизился к Черноморскому побережью Краснодарского края с целью высадки десанта. Расчёты береговых ракетных комплексах "Бал" и "Бастион" получили задачу по уничтожению корабельной группировки ракетным ударом.

Совершив марш в позиционные районы, ракетчики привели комплексы к бою, выполнили поиск целей и поразили их, израсходовав по одной ракете.

В роли условного противника были использованы большие корабельные щиты-мишени. Визуальный контроль попадания осуществляли беспилотные летательные аппараты из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота.

После ракетной стрельбы боевые расчёты отработали вывод комплексов из-под удара, смену, оборудование и маскировку новых огневых позиций.