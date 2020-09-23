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В Дагестане завершено расследование дела о хищениях в Газпроме

В Дагестане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых менеджеров высшего звена ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", обвиняемых по ряду статей УК за преступления, связанные с незаконным предпринимательством.

"По данным следствия, в конце 2016 года куратор Дагестанской региональной системы газоснабжения Сергей Горбунов создал преступное сообщество, целью которого являлось незаконное обогащение от реализации преступных схем в дочерних предприятиях ООО "Газпром межрегионгаз" путем хищения природного газа и сокрытия доходов, полученных от его реализации", — говорится в сообщении пресс-службы регионального Следственного комитета.

Как следует из опубликованного сообщения, в 2017 году "списочный состав" преступного сообщества пополнили экс-гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов, Курахма Магомедов, Зарина Абазова, Мурад Муртузалиев и Нажмутдин Алиев.

Ими совместно была сформирована общая "теневая касса", куда стекались деньги от рядовых членов сообщества, которые непосредственно реализовывали схемы хищения газа.

По оценке экспертов, стоимость похищенного голубого топлива составляет примерно 5,8 млрд рублей.

Объем уголовного дела составляет 216 томов, обвинительное заключение — 48 томов.

Уголовное дело передано в суд.

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