Десантники Ивановского соединения ВДВ переброшены на полигон "Брестский

В рамках учения "Славянское братство-2020"с территории России на полигон "Брестский" в Белоруссии переброшена группа Ивановского соединения ВДВ РФ.

Как сообщает Минобороны России, военнослужащие были переброшены самолётами Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России и десантировались на полигон парашютным способом.

В военном ведомстве отметили, что ранее, в соответствии с замыслом белорусско-российского учения на полигон "Гожский" под Гродно железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения ВДВ России, а также на полигон "Брестский" — российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

В ходе активной фазы учения российские и белорусские военнослужащие отрабатывают задачи по десантированию основных сил из самолетов Ил-76мд и по-штурмовому из вертолётов в заданные районы, блокирование населенного пункта, а также уничтожение условных незаконных вооруженных формирований.

Всего в учении с российской стороны в ходе активной фазы учения "Славянское братство-2020" примут участие более 900 человек и около 100 единиц военной и спецтехники.