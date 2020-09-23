Укравшая 25 миллионов рублей из банка Луиза Хайруллина утверждает, что не осознавала своих действий.

Она попросила суд не сажать её в тюрьму.

"Всю незаконность своих действий я не понимала. Никакого корыстного умысла у меня не было, я не стремилась к роскоши. Я ничего не покупала, все отдавала мужу. Это все из-за своей доброты, доверчивости, ради сохранения семьи", — обратилась Хайруллина к суду.