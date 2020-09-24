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Мошенничество при реставрации Петербургской консерватории доказано

Фигурантам уголовного дела о хищении денег, выделенных на реставрацию Петербургской консерватории, предъявлено обвинение по статье "Мошенничество".

Как сообщает пресс-служба СУ СК, было установлено, что

в июне 2017 года между ФГКУ "Северо-западная дирекция по строительству" и ООО "Меандр" был заключен госконтракт на производство строительных работ в консерватории на общую сумму 606 млн рублей. В качестве аванса ООО "Меандр" получило более 191 млн рублей, большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности. Денежные средства были обналичены, а запланированные работы не выполнены.

По уголовному делу собраны доказательства, свидетельствующие о причастности к совершению указанного преступления генерального директора ООО "Меандр" Елены Завадской и собственника организации Евгения Ярмоша. Они оба задержаны.

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