Российские бомбардировщики совершили полёт вдоль границ Белоруссии

Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границ Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, авиационное прикрытие в ходе выполнения полёта осуществляла истребительная авиация ВВС Белоруссии.

Полеты стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 выполнены в рамках совместного учения "Славянское братство-2020".

Ранее в соответствии с замыслом манёвров в Белоруссию прибыли батальонно-тактические группы Тульского, Псковского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск России.

В ходе учения российские и белорусские военнослужащие отрабатывают на полигоне "Гожский" под Гродно и на полигоне "Брестский" задачи по десантированию, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.

Всего с российской стороны в учении принимают участие более 900 человек и около 100 единиц техники.