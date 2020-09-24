Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границ Белоруссии.
Как сообщает пресс-служба Минобороны России, авиационное прикрытие в ходе выполнения полёта осуществляла истребительная авиация ВВС Белоруссии.
Полеты стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 выполнены в рамках совместного учения "Славянское братство-2020".
Ранее в соответствии с замыслом манёвров в Белоруссию прибыли батальонно-тактические группы Тульского, Псковского и Ивановского соединений Воздушно-десантных войск России.
В ходе учения российские и белорусские военнослужащие отрабатывают на полигоне "Гожский" под Гродно и на полигоне "Брестский" задачи по десантированию, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований.
Всего с российской стороны в учении принимают участие более 900 человек и около 100 единиц техники.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.