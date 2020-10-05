Сотрудник строительной фирмы оформлял кредиты на клиентов

В Кабардино-Балкарии сотрудник строительной компании оформлял кредиты, пользуясь персональными данными клиентов организации.

Как сообщает пресс-служба МВД, желая приобрести строительные материалы потерпевшие обращались к мошеннику через сайт объявлений. Мужчина получал персональные данные клиентов и оформлял на них кредиты на разные суммы. Злоумышленник обещал клиентам, что поставит стройматериалы в течение нескольких дней, однако, в большинстве случаев потерпевшие не получали ни стройматериалы, ни деньги.

Ущерб от действий мужчины превысил 3,7 миллиона рублей.

В настоящее время заведено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет тюрьмы.