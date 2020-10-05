Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Зеленский запланировал визит в Великобританию и встречу с Джонсоном
Миронов раскритиковал Минпросвещения за идею об аналоге TikTok
Власти Москвы готовят полное закрытие трибун на матчах РПЛ
Кристина Асмус считает, что её сглазили
Кожемяко призвал уволить чиновника за установку "скамеек-надгробий"
Экс-тренер сборной России Пихлер вышел из комы
Сын Пашиняна изъявил желание воевать в Карабахе
Мужчина устроил драку в столичном кафе и украл смартфон у посетителя
Актёр Леонид Мозговой экстренно госпитализирован

Сотрудник строительной фирмы оформлял кредиты на клиентов

В Кабардино-Балкарии сотрудник строительной компании оформлял кредиты, пользуясь персональными данными клиентов организации.

Как сообщает пресс-служба МВД, желая приобрести строительные материалы потерпевшие обращались к мошеннику через сайт объявлений. Мужчина получал персональные данные клиентов и оформлял на них кредиты на разные суммы. Злоумышленник обещал клиентам, что поставит стройматериалы в течение нескольких дней, однако, в большинстве случаев потерпевшие не получали ни стройматериалы, ни деньги.

Ущерб от действий мужчины превысил 3,7 миллиона рублей.

В настоящее время заведено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Последние материалы
Иосиф Пригожин поздравил Кадырова с днём рождения
Вернётся ли Загитова в сборную России?
Путин поблагодарил учителей за работу в период пандемии
РФС начал продажу билетов на матч Россия - Швеция
Минприроды: техногенная причина ситуации на Камчатке маловероятна
Малышева пришла на концерт Бабкиной в медицинском пластиковом щитке
Отставка главы Дагестана: генерал-полковник вместо генерал-полковника
Профессор Воробьев: измерить температуру дистанционно невозможно
В Среднее Поволжье вернётся "бабье лето"
Рублёв вышел в четвертьфинал "Ролан Гарроса"
Популярное
Новости Севастополя
Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины

Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.

Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Российский шоу-бизнес
Миро осудила покойную дочь Владимира Конкина
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева поразила вычурными интерьерами своей шикарной квартиры
Василий Амирджанов Макрон поборется с "контробществом" мигрантов Василий Амирджанов Любовь Степушова Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии Любовь Степушова Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов
Комментарии
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Турция опасается мести России за Нагорный Карабах в Сирии
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
На чьей стороне РФ должна воевать в Карабахе
Украина будет требовать экстрадиции Януковича из России
"У меня авторитет в России": Кикабидзе о возможных "встречах с русскими"
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию
Трамп может победить на выборах даже в случае смерти
Киселёв предлагает судить Навального за клевету
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
В Керчи закрылась паромная переправа
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников