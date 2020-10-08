Группировка Северного флота проводит разведку у Северной Земли

Силы арктической группировки Северного флота проводят ледовую разведку у архипелага Северная Земля.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, ледовая разведка проводится с помощью вертолётов Ка-27, которые базируются на борту большого противолодочного корабля "Североморск". Вертолётчики исследуют акваторию в районе островов Октябрьской революции и Комсомолец на наличие скопления льдов и айсбергов.

Получив информацию со спутника, а также данные ледовой разведки, командование оценит возможность прохождения боевых кораблей маршрутом севернее архипелага в Карское море.