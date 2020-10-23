ФСБ сорвала планы ИГИЛовца*, предотвратив теракт в Подмосковье

Федеральная Служба безопасности России сообщила о об успешном предотвращении теракта в Подмосковье.

Как следует из документа, подготовленного пресс-службой ведомства, спецназ задержал предполагаемого террориста, который планировал взорвать правительственный объект.

"Подозреваемый, задержанный в четверг, находился под командованием международной террористической организации. Мужчина, уроженец Средней Азии, планировал взорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) внутри правительственного здания. После этого он планировал присоединиться к террористической группировке на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

В тайнике несостоявшегося террориста власти изъяли детали самодельного взрывного устройства и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ, а также нашли историю переписки с известными террористами и видеозапись, на которой он присягал им на верность.

На кадрах спецоперации также видно несколько мобильных телефонов, револьвер и флаг террористической группировки "Исламское государство"*

Подробности того, где именно должно было произойти нападение, не раскрываются, поскольку расследование продолжается.

*запрещена на территории РФ