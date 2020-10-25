Эрдоган: Турция не боится санкций со стороны США

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не будет идти на поводу у США, которые угрожают ввести санкции против Турции, если она не откажется от российских комплексов C-400.

"Мы сделали шаги по покупке американских истребителей F-35, а вы нам угрожаете и требуете, чтобы мы вернули России С-400. Но мы не племенное государство, мы Турция", — отметил турецкий лидер.

Напомним, Россия начала поставку комплексов C-400 в Турцию в июле 2019 года. Это вызвало кризис в отношениях Турции и США.