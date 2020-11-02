Российско-монгольское учение "Селенга-2020" завершилось в Бурятии

В Бурятии на полигоне Бурдуны состоялась церемония закрытия совместного российско-монгольского учения "Селенга-2020".

Как сообщает пресс-служба Минобороны, манёвры прошли на высшем уровне, были отработаны новые методы и способы борьбы с незаконными вооружёнными формированиями.

Особо отличившихся военнослужащих наградили медалями "За укрепление боевого содружества".

Отмечается, что церемония закрытия учения прошла и на полигоне Дойтын Ам в Монголии, где местная армия отрабатывала практические действия.

Манёвры прошли с 27 по 31 октября и были посвящены отработке действий по борьбе с международным терроризмом.

От российской стороны в учении приняли участие 650 военных и 100 единиц техники. Монголия задействовала 450 военнослужащих и 100 единиц техники.