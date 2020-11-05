В деле об убийстве "колбасного короля" появился новый эпизод

Расследование убийства из арбалета "колбасного магната" Владимира Маругова в подмосковной Истре получило неожиданный поворот после обыска в доме задержанного предполагаемого убийцы.
49-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди, как оказалось, удерживал у прикованным наручниками к кровати некоего пенсионера, которого хозяин дома вместе с сообщником пытались заставить отдать им свою квартиру.
В машине Мавриди был обнаружен целый бандитский арсенал.
По версии следователей, за убийством 54-летнего мясного магната Владимира Маругова могла стоять более широкая преступная, возможно, мафиозная, группа.
Задержанный отказался сотрудничать со следствием. Однако уже установлено, что именно он приобрел в одном из магазинов Москвы арбалет, и доказано, что Мавриди непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя Маругова. Розыск его соучастника продолжается.
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