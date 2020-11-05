Полиция Вены: боевик, устроивший стрельбу у синагоги был один

Очевидцы трагедии в Вене передали властям более 20 тысяч видеозаписей с мобильных телефонов. Проанализировав их, правоохранители пришли к выводу: бойню у синагоги устроил один боевик.

Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

"Мы арестовали 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет в связи с терактом. Их проверяют на принадлежность к террористической организации. Спецслужбами ведётся также внутреннее расследование возможной халатности сотрудников, не уделивших должного внимания сообщениям разведывательной службы соседней Словакии, которые ещё в июле передали информацию о том, что злоумышленник пытался и не смог купить там боеприпасы", — говорит генеральный директор по общественной безопасности Франц Руф.

Местные СМИ сообщают, что террорист, устроивший стрельбу в Вене, был застрелен полицией. Это 20-летний парень с двойным — австрийским и Северо-македонским — гражданством. Родившийся и выросший в Вене, он уже был ранее осужден за попытку добраться до Сирии, чтобы присоединиться к ДАИШ*, и провел некоторое время в тюрьме.

"Все арестованные по этому делу в Австрии имеют миграционное прошлое, — сказал начальник венской полиции Герхард Пуэрстль. — Некоторые из них были двойными гражданами Бангладеш, Северной Македонии, Турции или России".

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