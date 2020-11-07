Застолье в одной из квартир Орджоникидзевского района Екатеринбурга закончилось стрельбой и человеческими жертвами.
Об этом сообщил портал "Ура. ру" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону. По информации издания, хозяин квартиры расстрелял своих гостей из карабина "Сайга", а затем покончил с собой.
"По имеющимся данным, на месте трагедии обнаружены тела трёх мужчин и одной женщины. Кроме того, из данной квартиры в больницу госпитализирована ещё одна пострадавшая — 17-летняя девушка, также имеющая огнестрельное ранение. Сейчас ей оказывается необходимая медпомощь", — сообщили в ведомстве.
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