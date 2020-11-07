Детали убийства четырёх человек в Екатеринбурге

Застолье в одной из квартир Орджоникидзевского района Екатеринбурга закончилось стрельбой и человеческими жертвами.

Об этом сообщил портал "Ура. ру" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону. По информации издания, хозяин квартиры расстрелял своих гостей из карабина "Сайга", а затем покончил с собой.