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Осуждён исполнитель убийства следователя, "заказанного" в даркнете

Громкое дело об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной подошло к финалу — студенту, который ее застрелил, дали 14 лет колонии строго режима.

Это первое раскрытое убийство, заказанное в даркнете.

Убийство подполковника Шишкиной

Напомним, следователь по особо важным делам в транспортном управлении МВД по ЦФО Евгения Шишкина была убита 10 октября 2018 года в подмосковном Красногорске двумя выстрелами.

Убийца был задержан в марте 2019. Им оказался 19-летний студент из Петербурга Абдулазиз Абдулазизов.

Что известно из материалов дела

Убить Шишкину он согласился "по заказу" несовершеннолетнего соседа, который координировал работу магазина, торговавшего в даркнете наркотиками. Подростки познакомились на платформе Hydra.

Заказчиком убийства, как выяснили следователи, был хакер Ярослав Сумбаев из Астраханской области. Шишкина расследовала в отношении него дело о мошенничестве в Интернете.

Он сбежал из страны и жил по подложным документам в Турции и Грузии. Его задержали в ноябре 2018 года и спустя год экстрадировали в Россию. Сейчас он ожидает суда.

Преступления через даркнет

Предложения нанять киллера и заплатить биткоинами появляются в даркнете с начала 2010-х. В подавляющем большинстве, по данным правоохранителей, их размещают мошенники, и заказчик просто остается без денег.

Раскрывать такие преступления из-за специфики даркнета следователи до недавнего времени не умели. И вот, наконец, научились.

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