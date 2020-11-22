Мать стрелка с Урала считает, что у сына было "помутнение"

В начале ноября житель Екатеринбурга Дмитрий Захаров устроил стрельбу из ружья в собственной квартире, убив своих друзей и покончив с собой.

Мать мужчины Вера дала интервью изданию Е1, в котором рассказала свою версию случившегося. По её мнению, у Дмитрия было "помутнение рассудка".