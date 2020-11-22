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Мать стрелка с Урала считает, что у сына было "помутнение"

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В начале ноября житель Екатеринбурга Дмитрий Захаров устроил стрельбу из ружья в собственной квартире, убив своих друзей и покончив с собой.

Мать мужчины Вера дала интервью изданию Е1, в котором рассказала свою версию случившегося. По её мнению, у Дмитрия было "помутнение рассудка".

"Если бы я ему сказала за месяц до этой трагедии, что он такое сделает, он бы не поверил. Я объясняю, что случилось какое-то затмение. Может быть, это как-то связано с наркотиками, но он никогда их не принимал! Я не знаю, как это объяснить, потому что погибшие ребята — его друзья, а они для него всегда на первом месте были", — пояснила женщина.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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