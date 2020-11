ВМС США: это не мы границу нарушили, это русские её не там провели

Командование ВМФ США назвало морские претензии России "чрезмерными”, назвав пересечение одним из своих кораблей границы РФ в заливе Петра Великого обычной "операцией свободы судоходства".

Напомним, 24 ноября Министерство обороны России заявило, что американский эсминец "Маккейн" вошел более чем на 2 км в российские воды Тихого океана.

В своем твите американские военные моряки написали, что эсминеця "отстаивает права, свободы и законное использование моря” и оспаривает "чрезмерные морские претензии России".”

“This freedom of navigation operation upheld the rights, freedoms, and lawful uses of the sea recognized in international law by challenging Russia's excessive maritime claims.”#USNavy's #USSJohnSMcCain conducts Freedom of Navigation Operation ➡️ https://t.co/TKNrk4iOgy pic.twitter.com/n9QTZnwOEr