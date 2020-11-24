ВМС США: это не мы границу нарушили, это русские её не там провели

Командование ВМФ США назвало морские претензии России "чрезмерными”, назвав пересечение одним из своих кораблей границы РФ в заливе Петра Великого обычной "операцией свободы судоходства".

Напомним, 24 ноября Министерство обороны России заявило, что американский эсминец "Маккейн" вошел более чем на 2 км в российские воды Тихого океана.

"Заявление Российской Федерации об этой миссии является ложным", — заявили позже в ВМС США, добавив, что миссия "Маккейна" проходила в международных водах и "в соответствии с международным правом".”

В своем твите американские военные моряки написали, что эсминеця "отстаивает права, свободы и законное использование моря” и оспаривает "чрезмерные морские претензии России".”

“This freedom of navigation operation upheld the rights, freedoms, and lawful uses of the sea recognized in international law by challenging Russia's excessive maritime claims.”#USNavy's #USSJohnSMcCain conducts Freedom of Navigation Operation ➡️ https://t.co/TKNrk4iOgy pic.twitter.com/n9QTZnwOEr — U.S. Navy (@USNavy) November 24, 2020

США утверждают, что бухта Петра Великого, где плавал их корабль, была неправильно заявлена СССР в 1984 году. Тогда Москва придерживалась Советской демаркации своих вод, которая определялась путем проведения Прямой линии между соседними побережьями.

К слову, этот инцидент был не первым, когда американский эсминец "Джон Маккейн" был вовлечен в инциденты с высоким риском на море: