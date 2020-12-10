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США в начале 2021 года выведут войска из Сомали

Силовые структуры » Министерство обороны

Американские военнослужащие в начале будущего года покинут территорию Сомали. Соответствующее решение приняло руководство США.

Как сообщает издание islam-today.ru, решение о выводе воинского контингента из Сомали принял президент США Дональд Трамп. Известно, что американские военные будут переброшены в другие страны.

Подчеркивается, что данное решение не означает ослабление влияния Соединённых Штатов в регионе. Войска будут переброшены в соседние с Сомали страны и смогут проводить операции на сирийской территории.

Ожидается, что в январе Сомали покинут 700 американских военнослужащих, их перебросят в Кению, Джибути и иные страны.

Автор: Максим Щегольков
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