Американский эсминец "Джон Маккейн" "выгнали" из Южно-Китайского моря

Китайские военно-морские и военно-воздушные силы объединили усилия, чтобы "изгнать" американский эсминец "Джон Маккейн" от спорных островов в Южно-Китайском море.

Об этом объявил официальный Пекин.

"Народно-освободительная армия изгнала американский эсминец USS John S. McCain после того, как он вторгся в территориальные воды Китая у островов Наньша в Южно-Китайском море", -прокомментировал спецоперацию полковник Тянь Цзюньли, пресс-секретарь командования НОАК. "НОАК выступает против действий США, которые ставят под угрозу суверенитет и безопасность Китая, а также мир в Южно-Китайском море", — пояснил полковник Цзюньли, добавив, что китайские военные остаются "в состоянии повышенной готовности".

Пентагон, в свою очередь, утверждает, что Военно-Морской Флот США находился в Южно-Китайском море в рамках "круиза свободы мореплавания":

"Маккейн проплыл мимо спорных островов в очередной демонстрации свободы морского судоходства, все взаимодействия с иностранными вооруженными силами соответствовали международным нормам и не влияли на операцию ", — заявил представитель 7-го флота, базирующегося в Йокосуке, Япония.

Напомним, противостояние длительное время продолжается возле Наньша — это название, которое Китай дал островам Спратли, архипелагу небольших островов и подводных рифов, на которые претендуют многие страны. Пекин построил искусственные острова на нескольких рифах и построил военные объекты, чтобы поддержать свои территориальные претензии.

В прошлом месяце Маккейн совершил аналогичную вылазку в российских водах у берегов Владивостока, также под видом операции "свобода судоходства" (ФОНОП). Эсминец класса "Арлей Берк" отступил после того, как был предупрежден российским эсминцем класса "Удалой" о "возможности применения тарана для вытеснения нарушителя с территории".

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