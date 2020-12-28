Турецкая артиллерия в Сирии ударила по позициям правительственных войск

Турецкая артиллерия нанесла удар по позициям сирийской правительственной армии на северо-западе Сирии.

Как сообщает издание topwar. ru, в Сирии сообщают об ударах по позициям правительственных войск к западу от Алеппо.

Сообщается, что отряды правительственных войск пытались выйти в район горного хребта Завия, подконтрольный турецким войскам. После этого последовал артиллерийский удар. По некоторым данным, сирийская армия понесла существенные потери, однако конкретных цифр не называется.

В то же время, есть сведения о наращивании турецких сил на юге провинции Идлиб. В настоящее время численность турецких войск в этом районе достигает 12 тысяч человек и девяти тысяч единиц техники.