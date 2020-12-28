Турецкая артиллерия нанесла удар по позициям сирийской правительственной армии на северо-западе Сирии.
Как сообщает издание topwar. ru, в Сирии сообщают об ударах по позициям правительственных войск к западу от Алеппо.
Сообщается, что отряды правительственных войск пытались выйти в район горного хребта Завия, подконтрольный турецким войскам. После этого последовал артиллерийский удар. По некоторым данным, сирийская армия понесла существенные потери, однако конкретных цифр не называется.
В то же время, есть сведения о наращивании турецких сил на юге провинции Идлиб. В настоящее время численность турецких войск в этом районе достигает 12 тысяч человек и девяти тысяч единиц техники.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.