США потратят в 2021 году на 18% больше на ядерное вооружение

США в 2021 году на 18 процентов увеличит затраты на ядерное вооружение. Кроме того, американцы заложили более 70 миллионов на разработку беспилотников. Такие данные приводит издание voennoedelo. com.

Сообщается, что военный бюджет американцев на 2021 год составит 740 миллиардов долларов. В отчёте Пентагона обозначено, что в наступившем году затраты на ядерное оружие возрастут на 18 процентов в сравнении с прошлым. Часть этих средств уйдёт на разработку ядерной боеголовки W93.

Кроме того, указано, что порядка 47 миллионов долларов пойдёт на разработку беспилотников, закупку вертолётов Blackhawk, Apache и Chinook и иного вооружения.

Также солидная часть средств заложена на борьбу с международным терроризмом.