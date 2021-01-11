Пакистанские военные открыли миномётный огонь в Кашмире

В военном ведомстве Индии заявили, что военные в Пакистане открыли миномётный огонь по областям в Кашмире.

Как сообщает издание topwar. ru, было несколько обстрелов из миномётов и стрелкового оружия, которые продолжались с вечера субботы и закончились в ночь на понедельник.

Сообщается, что обстрелам подверглись районы Раджури, Пунч и Катуа. В то же время о потерях со стороны индийских вооружённых сил не сообщается.

В Пакистане подтвердили проведение обстрелов, однако заявили, что они были ответом на провокации с индийской стороны.