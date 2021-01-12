Индия направит в Россию своих военных для обучения эксплуатации С-400

Индийские военные пройдут в России обучение по эксплуатации и применению комплексов С-400 "Триумф".

Как сообщает издание voennoedelo. com, обучение пройдут около 100 военных специалистов и военнослужащих из Индии.

Поставки российских комплексов С-400 "Триумф" в Индию начнутся в сентябре-октябре этого года, а принятие первой партии на вооружение в индийской армии планируется на конец года либо на начало следующего.

Предполагается, что комплексы будут нести боевое дежурство в западных, восточных и северных районах Индии.