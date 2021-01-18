Российские самолёты, которые применялись для работы по Договору открытого неба, планируется переоборудовать для нужд разведки.
Как сообщает издание nation-news.ru, после окончательного выхода России из Договора по открытому небу самолёты Ту-214ОН будут переоборудованы и переданы в пользование разведки. Издание, со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова, отмечает, что данные воздушные судна могут быть задействованы для разведывательной деятельности в локальных конфликтах, в частности, в Сирии.
Также отмечается, что данные самолёты могут быть использованы для ведения радиотехнической и оптической разведки.
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