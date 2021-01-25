Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Титов согласился взять Путина своим советником
iPhone 12 могут быть опасны для здоровья
Дочь Алексея Панина объяснила, почему не общается с мамой
Что делать, если пропал смартфон? Советы эксперта
Испания готовится к приёму летних туристов
Раскрыты причины послеродовой депрессии у мужчин
"Тамбов" на 99% прекратит существование уже в конце недели
В 2025 году в России появится летающее такси
Как "Новая газета" "задержала" экс-игрока "Ливерпуля" в Москве

Армия США хочет привлечь резервы для "противостояния России"

Силовые структуры » Министерство обороны

Для "противостояния России" Вооружённые силы США намерены привлечь резервы. Такое заявление сделал американский военачальник.

Как сообщает издание riafan. ru, о возможном привлечении резервов заявил начальник штаба армии, генерал Джеймс МакКонвилл в интервью одному из американских СМИ. Генерал рассказал, что для противостояния России в Арктике армия США намерена задействовать некую "арктическую бригаду", а также развернуть многодоменную опергруппу и оперштаб.

Также МакКонвилл сообщил, что резервы будут брошены и для противостояния Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Титов согласился взять Путина своим советником
iPhone 12 могут быть опасны для здоровья
Дочь Алексея Панина объяснила, почему не общается с мамой
Что делать, если пропал смартфон? Советы эксперта
Испания готовится к приёму летних туристов
Сможет ли Кокорин заиграть в "Фиорентине"
Байден и Навальный могут уронить рубль
Раскрыты причины послеродовой депрессии у мужчин
"Тамбов" на 99% прекратит существование уже в конце недели
В 2025 году в России появится летающее такси
Популярное
Российский шоу-бизнес
Максакова объяснила своё возвращение в Россию

Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.

Максакова объяснила своё возвращение в Россию
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Общество
В России планируют полностью отменить ЕГЭ
Российский шоу-бизнес
Гудков выпустил клип "Аквадискотека" с кадрами из "дворца Путина"
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор ответил на насмешку Нурмагомедова
Любовь Степушова Другой трибуны нет: о чём Путин расскажет на Давосском форуме Любовь Степушова Василий Амирджанов В Кремле отрицают массовость протестов и пеняют Западу Василий Амирджанов Олег Артюков Россию исключили из лунной программы США: так ли это на самом деле Олег Артюков
Комментарии
Журналист-международник: Донбасс стремится быть с Россией
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
В Кремле знали о подготовке информационных атак на президента
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Певица Ирина Шведова начала работать в такси
Одесситы саботируют закон об украинизации
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Протесты из-за Навального - тревожный звонок для "Единой России"
Путин выступит на Давосском экономическом форуме
За наследство Грачевского начинается "страшная битва"
Максакова объяснила своё возвращение в Россию
Комик Александр Шаляпин найден мёртвым в своей квартире
Певица Ирина Шведова начала работать в такси
Александр Ведруссов: Украину делают членом НАТО без вступления в НАТО
Небо в клеточку: кому перешел дорогу генерал Муслим Даххаев
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников