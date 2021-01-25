Армия США хочет привлечь резервы для "противостояния России"

Для "противостояния России" Вооружённые силы США намерены привлечь резервы. Такое заявление сделал американский военачальник.

Как сообщает издание riafan. ru, о возможном привлечении резервов заявил начальник штаба армии, генерал Джеймс МакКонвилл в интервью одному из американских СМИ. Генерал рассказал, что для противостояния России в Арктике армия США намерена задействовать некую "арктическую бригаду", а также развернуть многодоменную опергруппу и оперштаб.

Также МакКонвилл сообщил, что резервы будут брошены и для противостояния Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.