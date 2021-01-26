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Курды сообщили о подготовке Турцией операции на севере Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

"Силы демократической Сирии"(СДС) сообщили о подготовке ВС Турции операции на севере Сирии.

Как сообщает ТАСС, курдские вооружённые формирования также заявили о готовности дать отпор турецким войскам в случае их нападения на районы базирования курдов. Командование курдских сил информирует о переброске Турцией через границу на севере Сирии колонны бронетехники в провинцию Ракка, где с декабря прошлого года идут столкновения между СДС и протурецкими оппозиционными вооружёнными формированиями.

Ранее Турция разместила две военные базы вблизи города Айн-Исы, где базируются курдские силы.

Автор: Максим Щегольков
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