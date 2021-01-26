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Украинцы переделали автомат Калашникова под патроны стандарта НАТО

Силовые структуры » Министерство обороны

На Украине создали мультикалиберную платформу, которая позволяет использовать автомат Калашникова с патронами стандартов НАТО.

Украинцы переделали автомат Калашникова под патроны стандарта НАТО

Как сообщает издание informing. ru, новую платформу, получившую название "КалашНаш", презентовало предприятие "Маяк". На заводе подчеркнули, что основной целью модернизации является перевод базового советского автомата на иностранные патроны.

Платформа даёт возможность использовать следующие вариации патронов: 5,45×39, 5,56×45 (223 rem), 6XC, 6,5×39 Grendel, а также 7,62×39.

Для перехода на любой из указанных калибров потребуется заменить ствол, затвор и магазин, остальные детали унифицированы со всеми типами патронов. Производитель заявляет, что для перехода на патрон иного калибра потребуется не более двух минут.

В настоящее время платформа рассчитана только на военное использование, однако в скором времени такой автомат выйдет и в гражданской версии.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
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