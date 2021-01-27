Тысяча американских морпехов высадились у границ России на Севере

У северных границ России высадились более тысячи американских морпехов с приданной техникой.

Как сообщает издание ianed. ru, американские военнослужащие высадились в Норвегии, неподалёку от границ России, где в течение месяца норвежские инструкторы будут обучать их приёмам ведения боевых действий в условиях Крайнего Севера.

Уровень подготовки американских морпехов будет проверен в феврале на учениях Joint Viking 2021, в которых примут участие 10 тысяч военных из Норвегии, Нидерландов, Великобритании.

Эксперты отмечают, что таким образом США заявляет о своих амбициях в районах Арктики, создавая очередной очаг напряжённости у российских границ.