У северных границ России высадились более тысячи американских морпехов с приданной техникой.
Как сообщает издание ianed. ru, американские военнослужащие высадились в Норвегии, неподалёку от границ России, где в течение месяца норвежские инструкторы будут обучать их приёмам ведения боевых действий в условиях Крайнего Севера.
Уровень подготовки американских морпехов будет проверен в феврале на учениях Joint Viking 2021, в которых примут участие 10 тысяч военных из Норвегии, Нидерландов, Великобритании.
Эксперты отмечают, что таким образом США заявляет о своих амбициях в районах Арктики, создавая очередной очаг напряжённости у российских границ.
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