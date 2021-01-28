Американцы похитили в Ливии российский ЗРК "Панцирь-С1"

Американцы похитили в Ливии российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" и вывезли его на военную базу в Германии.

Как сообщает издание lenta. ru со ссылкой на The Times, США захватили "Панцирь" в июле прошлого года, а затем вывезли его на авиабазу Рамштайн в Германии. Утверждается, что американцы провели данную операцию, так как опасались, что ЗРК может попасть в руки террористов и будет использован против гражданских самолётов.

Известно, что для доставки зенитно-ракетного комплекса, принадлежащего Ливийской национальной армии, использовался американский военно-транспортный самолёт C-17A Globemaster III.