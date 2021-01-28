ВМС США проведёт учения в Чёрном море. В настоящее время в акваторию направляется эсминец USS Porter DDG-78.
Как сообщает издание "Военное обозрение", в посольстве США на Украине заявили, что "Портер" движется проливами и в скором времени войдёт в Чёрное море, где проведёт учения по поддержанию морской безопасности в регионе.
На данный момент неизвестно, какие ещё морские суда примут участие в манёврах, однако известно, что в черноморской акватории в настоящее время находится эсминец "Дональд Кук", пребывание которого обусловлено проведением регулярных операций по поддержанию безопасности.
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