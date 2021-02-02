Турецкие военные погибли во время атаки террористов в Сирии

В результате нападения террористов на пост турецких военных в Сирии погибли трое военнослужащих армии Турции.

Как сообщает издание ng. ru, неизвестные боевики атаковали пост турецких военных в Айн-эль-Хамра неподалёку от города Мхамбель в сирийской провинции Идлиб. Вооружённые люди на мотоциклах подъехали к посту и обстреляли его. В результате погибли три человека.

Отмечается, что официальной информации о нападении от турецкой стороны не поступало.

Известно, что Идлиб является единственным регионом, большая часть которого находится под контролем формирований сирийской оппозиции и боевиков.