Ливан впервые применил российский комплекс "Панцирь-С"

Ливан впервые применил российский зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь-С".

Как сообщает издание sev. tv, комплекс успешно атаковал израильские беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны. Отмечается, что один беспилотник был уничтожен управляемой ракетой.

В свою очередь, израильская сторона отрицает факт уничтожения своего беспилотника и сообщает о промахе ракеты.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что американцы похитили в Ливии российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".