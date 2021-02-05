Рособоронэкспорт в ближайшие годы выведет на рынок 50 образцов оружие

В ближайшие пять-семь лет Рособоронэкспорт выведет на международный рынок 50 образцов вооружения и техники.

Как сообщает РИА "Новости", речь идёт, в том числе, о комплексах "Деривация-ПВО", воздухонезависимых силовых установках для субмарин, авиационные управляемые ракеты "Гром-Э1" и "Гром-Э2", и других видах вооружения и военной техники.

"В течение 5-7 лет "Рособоронэкспорт" планирует вывести на международный оружейный рынок около 50 новых современных образцов вооружения и военной техники, в частности зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" 2С38, предназначенные для борьбы с БЛА лазерные комплексы, ВНЭУ с риформингом дизельного топлива и электрохимическим генератором", - цитирует агентство пресс-службу корпорации.

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