Россия не примет участие в семинаре ОБСЕ по военным доктринам

Министерство обороны России не примет участие в семинаре ОБСЕ по военным доктринам.

Как сообщает издание rt. com, представители российского военного ведомства не примут участие в мероприятии впервые за 30 лет. Об этом сообщил глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

"Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полётами разведывательных самолётов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет", — цитирует издание Гаврилова.

Отмечается, что при этом в переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями от России участвует делегация.