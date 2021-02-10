Украина не будет закупать иностранные истребители из-за нехватки денег

Украина не имеет финансовой возможности для закупки новых иностранных истребителей.

Как сообщает издание riafan. ru, с таким заявлением выступило украинское военное руководство. Имеющиеся сегодня на вооружении Украины истребители Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24 уже устарели. При этом, страна не имеет денег для обновления парка истребителей даже в будущем.

"В связи с нехваткой средств закупка таких самолетов, как F-15EX, Saab JAS 39 Gripen или F-16 Block 70/72 в проекты планов оборонного заказа не включена даже и в долгосрочной перспективе", — цитирует издание Минобороны Украины.

Отмечается, что модернизация ВВС обойдётся Украине в 320 миллиардов гривен, однако эта сумма превышает бюджетные возможности украинского военного ведомства.