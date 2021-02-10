Санду не исключает силовой вариант возвращения Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду не исключает силовой вариант возврата Приднестровья под контроль Кишинёва.

Как сообщает издание u-f. ru, руководство страны прорабатывает несколько вариантов решения проблемы непризнанной республики, в том числе силовой.

По некоторым данным, Санду обсуждала возможную поддержку в этом вопросе со стороны Украины на встрече с Владимиром Зеленским. Кроме того, нынешнее руководство Молдавии рассчитывает на поддержку Румынии, Великобритании и Польши, а также Турции. Санду намерена ослабить влияние пророссийских сил в Приднестровье, и надеется на мобилизацию проевропейских интеграционных сил.