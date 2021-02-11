Российский посол в Иране заявил о проведении учений в Индийском океане

Посол России в Иране Леван Джагарян заявил о проведении трёхсторонних военно-морских учений в Индийском океане.

Как сообщает издание voennoedelo. com, манёвры планируется провести в середине февраля.

"Очередные многосторонние военно-морские учения пройдут в северной части Индийского океана в середине февраля 2021 года. В ходе них планируется, в том числе, отработать взаимодействие при проведении поисково-спасательных операций и мероприятий по обеспечению безопасности судоходства", — цитирует издание Джагаряна.

Ранее, в 2019 году подобные учения с участием России, Ирана и Китая уже проводились. Тогда стороны выразили уверенность в последующем проведении таких манёвров, однако в 2020 году провести их помешала пандемия коронавируса.