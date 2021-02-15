Американцы будут учиться воевать на украинских танках

Военнослужащие США будут обучаться ведению боевых действий на украинских танках Т-84.

Как сообщает издание lenta. ru, ранее украинский средний танк был замечен на полигоне Юма в Аризоне. Отмечается, что на данном полигоне американские солдаты, как правило, занимаются тестированием иностранной военной техники и обучаются навыкам управления ей.

Известно, что Украина предоставила американским военным свой Т-84 специально для ознакомления. Издание отмечает, что это уже не первый случай, когда украинская военная техника появляется на полигонах США.