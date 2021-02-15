Новейший российский самолёт "Порубщик-2" сможет перехватывать контроль над любыми спутниками потенциального противника.
Как сообщает издание discover24. ru, первая версия "Порубщика", способная нарушать работу вражеских космических аппаратов, была создана на базе самолёта Ил-22ПП. По некоторым данным, новая модификация воздушного судна будет разработана ан базе Ту-214 и получит более совершенное электронное оборудования.
Отмечается, что на данный момент Россия обладает совершенными технологиями, позволяющими вести радиоэлектронную борьбу не только в воздухе, но и на орбите.
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