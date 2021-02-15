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Грузия получила от США 100 гранатомётов и 200 пулемётов

Силовые структуры » Министерство обороны

Американское посольство в Грузии сообщило о передаче Пентагоном Тбилиси 100 гранатомётов МК19 и 200 пулемётов М2.

Как сообщает издание "Военное дело", оружие было передано Грузии как часть американской помощи грузинской армии в рамках перехода на стандарты североатлантического альянса. Отмечается, что на данную программу США выделили 18 миллионов долларов.

Кроме того, сообщается о проведении военнослужащими США и Грузии совместных учений на военной базе Вазиани неподалёку от Тбилиси, в ходе которых было протестировано переданное американцами вооружение.

 

 

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Автор: Максим Щегольков
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