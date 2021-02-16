ВВС США проводят модернизацию истребителей F-22 Raptor

ВВС США проводят модернизацию своего истребителя F-22 Raptor. Самолёт получит обновлённую систему управления полётом и новое вооружение.

Как сообщает издание "Военное дело", работы по модернизации истребителя проводятся на авиабазе Хилл в штате Юта. Основная задача модернизации — увеличение срока службы самолёта до 8000 часов. Будут проведены работы по увеличению ресурса планера и стелс-покрытия.

Отмечается, что F-22 Raptor получит новую систему управления полётом, а также в качестве вооружения на его борту появятся новые ракеты AIM-9X и AIM-120D.