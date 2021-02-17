"Армату" впервые представят за рубежом

Российский танк Т-14 "Армата" будет впервые представлен за рубежом на выставке в Абу-Даби. Об этом сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Как сообщает издание "Военное дело", в прошедшем году "Армата" получила экспортный паспорт, что позволяет вести переговоры о покупке бронемашины иностранными партнёрами.

"Впервые проведем публичные презентации танка Т-14 "Армата", нового стрелкового оружия российского производства: автоматов КОРД, пистолета Лебедева и новейшего автомата Калашникова АК-19, расскажем о системе противодействия беспилотным летательным аппаратам — новом комплексном решении Рособоронэкспорта, а также о тренажерных комплексах российского производства", — цитирует издание Михеева.