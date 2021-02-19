ВДВ России получат новейшую десантируемую бронетехнику

Воздушно-десантные войска России получат на вооружение новейшую десантируемую бронетехнику.

Как сообщает издание discover24. ru, новая техника на колёсном и гусеничном шасси поступит в войска уже в текущем году.

Известно, что поступающая в ВДВ техника сможет десантироваться с парашютом при помощи шасси БТР-МДМ и БМД-4М. Отмечается, что техника представляет из себя комплекс автоматизированного управления и средств связи, разработанный на основе АСУ "Андромеда-Д" и "Полет-К".

Кроме того, ВДВ получат 10 тысяч средств десантирования, а также 250 единиц оружия, разработанного специально для десантников.