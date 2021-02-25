Украина готовит в Донбассе операцию с применением дронов-камикадзе

По мнению военного эксперта, Украина готовит в Донбассе операцию с применением беспилотников-камикадзе.

Как сообщает издание riafan. ru, соответствующее заявление сделал украинский военный эксперт Валентин Бадрак. Эксперт сообщил, что тестовый экземпляр дрона-камикадзе, получивший наименование "Гром", был испытан в прошедшем году.

По словам эксперта, данные беспилотники способны наносить точечные удары по бронетехнике врага, а также подавлять его огневые точки. Кроме того, дрон способен поражать цели в режиме самоуничтожения.

О планах ВСУ по применению беспилотников в Донбассе говорит и достигнутая с Турцией договорённость о покупке Украиной беспилотников типа Bayraktar.