Алексея Навального этапировали из "Матросской Тишины"

Алексея Навального, осуждённого по делу "Ив Роше", не оказалось в СИЗО "Матросская тишина", когда к нему на свидание пришёл его адвокат Вадим Кобзев.

"Адвокат Кобзев был сегодня в СИЗО-1 "Матросская тишина". Там ему сообщили, что Алексей убыл из учреждения. Где он сейчас и когда это произошло, мы не знаем", — сообщает Twitter Алексея Навального.

Сам же Вадим Кобзев при этом уточнил, что провёл в следственном изоляторе три часа, прежде чем ему сообщили, что свидание невозможно. Сотрудники СИЗО сказали, что Навальный этапирован, но отказались уточнить, куда именно его увезли.

Федеральная система исполнения наказаний, согласно законодательству, информирует родственников осуждённого о месте отбывания наказания в 30-дневный срок. Ранее "Правда.Ру" рассказала, что Алексей Навальный, скорее всего, будет этапирован в отдалённую российскую колонию или останется "сидеть" в СИЗО.