Посол Титоренко рассказал подробности аварии вертолёта в ЦАР

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко назвал "аварию" с российским вертолётом "жёсткой посадкой".

Авария с легким вертолетом марки "Газель" в Центральноафриканской Республике случилась 3 марта, находившийся в нем россиянин не пострадал, сообщил РИА "Новости" Владимир Титоренко.

По его словам при перевозке в госпиталь в Банги раненого российского военного инструктора, возникли технические проблемы с двигателем.

"Вертолет совершил жесткую посадку. Никто не пострадал — ни пилот, ни легкораненый российский инструктор", — добавил посол.

Титоренко пояснил, что данный вертолет используется армией ЦАР для наблюдательных и перевалочных полетов над автотрассой между границей с Камеруном и Банги и периодически обстреливается из прилегающих лесных массивов "остатками мятежников, которые не могут смириться с военным поражением".

Как сообщала "Правда.Ру" , о происшествии ранее сообщил портал Corbeau News, заблокированный на территории ЦАР за распространение недостоверной информации. Журналисты поспешили назвать произошедший инцидент "крушением российского военного вертолета".

Бойцы центральноафриканской армии FACA продолжают операцию по освобождения страны от боевиков "Коалиции патриотов за перемены" (CPC). Успехи местных военных стали возможны благодаря помощи российских инструкторов, которых некоторые СМИ связывают с "ЧВК Вагнера". После освобождения столицы ЦАР города Банги, правительственные силы продолжают антитеррористическую операцию.