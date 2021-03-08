Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США нашли "другие инструменты" для ответа России
Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в гостях
"Западня": принц Гарри и Меган Маркл раскрыли нравы королевской семьи
Владимир Путин поздравил женщин России с 8 марта
Майк Новограц считает биткоин лучшим вариантом для сохранения капитала
Майнеры вывозят оборудование с территории Внутренней Монголии
Криптоэнтузиасты опасаются падения стоимости BTC до $21000
Восьмого марта Россия "сверит часы" с Ближним Востоком
Создание собственной криптовалюты. Реальность?

Посол Титоренко рассказал подробности аварии вертолёта в ЦАР

Силовые структуры » Министерство обороны

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко назвал "аварию" с российским вертолётом "жёсткой посадкой".

Авария с легким вертолетом марки "Газель" в Центральноафриканской Республике случилась 3 марта, находившийся в нем россиянин не пострадал, сообщил РИА "Новости" Владимир Титоренко.

По его словам при перевозке в госпиталь в Банги раненого российского военного инструктора, возникли технические проблемы с двигателем. 

"Вертолет совершил жесткую посадку. Никто не пострадал — ни пилот, ни легкораненый российский инструктор", — добавил посол.

Титоренко пояснил, что данный вертолет используется  армией ЦАР для наблюдательных и перевалочных полетов над автотрассой между границей с Камеруном и Банги и периодически обстреливается из прилегающих лесных массивов "остатками мятежников, которые не могут смириться с военным поражением".

Как сообщала "Правда.Ру" , о происшествии ранее сообщил портал Corbeau News, заблокированный на территории ЦАР за распространение недостоверной информации. Журналисты поспешили назвать произошедший инцидент "крушением российского военного вертолета".

Бойцы центральноафриканской армии FACA продолжают операцию по освобождения страны от боевиков "Коалиции патриотов за перемены" (CPC). Успехи местных военных стали возможны благодаря помощи российских инструкторов, которых некоторые СМИ связывают с "ЧВК Вагнера". После освобождения столицы ЦАР города Банги, правительственные силы продолжают антитеррористическую операцию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Любовь Степушова
Последние материалы
Посол Титоренко рассказал подробности аварии вертолёта в ЦАР
Жильё и высокое пособие: Глазьев озвучил меры соцподдержки для матерей
Украина не способна делать танки без российских комплектующих
США нашли "другие инструменты" для ответа России
Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в гостях
"Западня": принц Гарри и Меган Маркл раскрыли нравы королевской семьи
Владимир Путин поздравил женщин России с 8 марта
Майк Новограц считает биткоин лучшим вариантом для сохранения капитала
Майнеры вывозят оборудование с территории Внутренней Монголии
Криптоэнтузиасты опасаются падения стоимости BTC до $21000
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Скабеева выругалась матом в прямом эфире шоу "60 минут"

Видео с выходкой телеведущей стремительно распространяется в Сети.

Ольга Скабеева выругалась матом в прямом эфире шоу "60 минут"
"Украина рухнула": Лукашенко высказался о давлении на Белоруссию
Новости Белоруссии
"Украина рухнула": Лукашенко высказался о давлении на Белоруссию
Российский шоу-бизнес
Газманов хотел покормить птиц, но закончилось всё кровопролитием
Российский шоу-бизнес
Собчак попыталась оправдать слова матери о бомжеватых пикетчиках
Олег Артюков Фултонская речь Черчилля: почему она вновь актуальна Олег Артюков Василий Амирджанов Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ Василий Амирджанов Игорь Буккер Земля - самая загадочная планета Игорь Буккер
Новости Украины
В Донбасс прибыла делегация ВС Великобритании
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала Ивана Урганта бесчувственной скотиной
В Донбасс пошлют "гей-батальон" ВСУ
Новости Украины
В Донбасс пошлют "гей-батальон" ВСУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников