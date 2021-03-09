Украинские военные заминировали подступы к пункту пропуска "Гнутово"

Военнослужащие вооружённых сил Украины заминировали местность у пункта пропуска Гнутово.

Как сообщает "Комсомольская правда", минированием занимались военные из 36-й бригады ВСУ.

"В зоне ответственности 36 бригады вооруженных формирований Украины, противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан", — цитирует издание сообщение пресс-службы Народной милиции ДНР.

По данным разведки ДНР, военные ВСУ установили 1700 противотанковых мин МТ-62 в непосредственной близости от жилых домов населённого пункта Пищевик.