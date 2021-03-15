Нефтегазовые блоки в Ракке взяты под контроль российскими военными

Российским военнослужащим в Сирии удалось взять под контроль нефтегазовые блоки в провинции Ракка.

Как сообщает издание ianed. ru, под контролем российских военных оказались нефтегазовый блок "Аль-Таура" с месторождением "Тунейнан".

"К сожалению, большинство нефтепромыслов в Сирии пока контролируют протурецкие и проамериканские силы. Они беззастенчево крадут сирийскую нефть и контрабандой переправляют её за границу. В сирийской Ракке, которую американцы, фактически, объявили своей вотчиной, этим преступным бизнесом занимаются вооруженные отряды так называемых "Сирийских демократических сил" (СДС). Они же нагло используют и самое крупное в Сирии месторождение "Аль-Омар" в провинции Дейр-эз-Зор. Предыдущий президент США Дональд Трамп прямо говорил, что в Сирии его интересует только нефть. Как известно, часть доходов от её продажи янки тратят на содержание и вооружение сирийской оппозиции. И это одна из причин, почему на многострадальной земле Сирии, которую с помощью ВКС РФ правительственные войска уже почти очистили от международных террористов, до сих пор не удается установить мир", — сообщил агентству ИАНЕД обозреватель Олег Лукьянов.

Известно, что с данной территории в сутки получают около двух тысяч баррелей нефти, трёх миллионов кубометров газа и двух тысяч баррелей газового конденсата.